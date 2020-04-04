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Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

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Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Бала Джафарли Газахского района, в селe Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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