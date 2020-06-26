Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 32 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Аджарлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Агдамского и Ходжавендского районов.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.