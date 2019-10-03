Минобороны Азербайджана о ситуации на фронте

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селe Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Коханеби Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.