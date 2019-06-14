Минобороны Азербайджана распространил информацию о ситуации на фронте

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.
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