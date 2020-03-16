Минобороны Азербайджана о ситуации на фронте

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селe Воскеван Ноемберянского района, в селах Айгепар, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селах Алибейли, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.