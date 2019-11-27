Минобороны Азербайджана: Армяне не соблюдают режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Гаймаглы Газахского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Ашагы Сейидахмедли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.