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Минобороны Азербайджана: Армяне не соблюдают режим прекращения огня

Минобороны Азербайджана: Армяне не соблюдают режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Ферехли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Юсифджанлы Агдамского района, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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