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Минобороны Азербайджана: Армяне не соблюдают перемирие

Минобороны Азербайджана: Армяне не соблюдают перемирие

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Беркабер Иджеванского района и в селе Джил Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селe Гызылгаджылы Газахского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Горадиз Физулинского района а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

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