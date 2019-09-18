Минобороны Азербайджана: Армяне не соблюдают перемирие

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Беркабер Иджеванского района и в селе Джил Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селe Гызылгаджылы Газахского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Горадиз Физулинского района а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.