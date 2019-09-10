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Минобороны Азербайджана: Армения нарушила режим прекращения огня 23 раза

Минобороны Азербайджана: Армяне нарушили режим прекращения огня 23 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Позиции Азербайджанской Армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Юсифджанлы Агдамского района, Карвенд, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

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