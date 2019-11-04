Минобороны Азербайджана: Армяне нарушают перемирие

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района и в селе Гаралар Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд, Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.