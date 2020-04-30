Минобороны Азербайджана: Армения не соблюдает режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и минометы разного калибра, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Кенгерли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Точным ответным огнем минометных подразделений Азербайджанской Армии огневые точки противника были подавлены.