Минобороны Азербайджана: Армения не соблюдает режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, в селe Гаралар Товузского района и в селe Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.