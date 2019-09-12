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Минобороны: Армяне нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки

Минобороны: Армяне нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли, Кенгерли, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

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