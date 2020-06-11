Минобороны: Армения вынуждена строить новые дороги

В результате успешных боевых действий азербайджанской армии в 2016 и 2018 годах были взяты под контроль дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством обороны.

Отмечается, что наше выгодное стратегическое положение вынуждает противника тратить средства и строить новые дороги. Имеющиеся на вооружении азербайджанской армии огневые средства способны поражать военную инфраструктуру противника на всю глубину оперативного построения.