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Минобороны: Армения вынуждена строить новые дороги

Минобороны: Армения вынуждена строить новые дороги

В результате успешных боевых действий азербайджанской армии в 2016 и 2018 годах были взяты под контроль дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством обороны. 

Отмечается, что наше выгодное стратегическое положение вынуждает противника тратить средства и строить новые дороги. Имеющиеся на вооружении азербайджанской армии огневые средства способны поражать военную инфраструктуру противника на всю глубину оперативного построения.

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