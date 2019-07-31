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Минобороны: Вражеские разведчики всячески стараются заполучить данные о боеготовности наших войск

Минобороны АР: Вражеские разведчики хотят получить данные о войсках

"В то время, как часть территории нашей страны захвачена вооруженными силами Армении, азербайджанские военнослужащие стерегут наши позиции на линии соприкосновения с вражескими силами, несут боевое дежурство, выполняя ответственную и в то же время чрезвычайно трудную миссию". 

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. 

Подчеркивается, что высокий уровень боевой подготовки личного состава воинских частей, хорошая дисциплина, выполнение службы на посту, бесстрашие, ненависть к врагу, вера в свое оружие и командира требуют воспитания качеств истинного бойца. 

В сообщении Минобороны также отмечается, что вражеские разведчики всячески стараются заполучить данные о боеготовности и дислокации наших войск.

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