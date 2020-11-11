Министры обороны России и Турции обсудили урегулирование карабахского конфликта

Министр обороны России Сергей Шойгу провел вторые за сутки телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром

Министр обороны России Сергей Шойгу провел вторые за сутки телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, Шойгу обсудил с турецким коллегой "урегулирование нагорно-карабахского конфликта".