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Министры обороны России и Турции обсудили урегулирование карабахского конфликта

Министры обороны России и Турции обсудили урегулирование карабахского конфликта Министр обороны России Сергей Шойгу провел вторые за сутки телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром
Нагорно-карабахский конфликт
11 ноября 2020 г. 14:31
Министры обороны России и Турции обсудили урегулирование карабахского конфликта
Сергей Шойгу
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел вторые за сутки телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, Шойгу обсудил с турецким коллегой "урегулирование нагорно-карабахского конфликта".

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