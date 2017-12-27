Министр обороны Ирана: Призываем стороны продолжить переговоры вокруг мирного урегулирования карабахского конфликта

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Посол Армении в Иране Арташес Туманян и министр содействия обороне и вооруженным силам Ирана, бригадный генерал Амир Хатами в ходе встречи обсудили вопрос нагорно-карабахского урегулирования.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, представив позицию Армении по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, посол Туманян высоко оценил взвешенную позицию Ирана. Посол Туманян также отметил важность создания постоянной связи и проведение консультаций меду оборонными ведомствами двух стран.

В ответ министр Хатами отметил, что с целью содействия урегулированию конфликта Иран проводит взвешенную политику и призывает стороны продолжить переговоры вокруг мирного урегулирования.

Собеседники также коснулись ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнув важность воцарения мира в регионе в интересах всех стран.