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    Министр обороны Ирана: Призываем стороны продолжить переговоры вокруг мирного урегулирования карабахского конфликта

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Посол Армении в Иране Арташес Туманян  и министр содействия обороне и вооруженным силам Ирана, бригадный генерал Амир Хатами в ходе встречи обсудили вопрос нагорно-карабахского урегулирования. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, представив позицию Армении по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, посол Туманян высоко оценил взвешенную позицию Ирана. Посол Туманян также отметил важность создания постоянной связи и проведение консультаций меду оборонными ведомствами двух стран.

    В ответ министр Хатами отметил, что с целью содействия урегулированию конфликта Иран проводит взвешенную политику и призывает стороны продолжить переговоры вокруг мирного урегулирования.

    Собеседники также коснулись ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнув важность воцарения мира в регионе в интересах всех стран.

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