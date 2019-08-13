Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии нового военного госпиталя в прифронтовой зоне - ВИДЕО

Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами проводятся уверенные реформы в сфере армейского строительства, улучшения служебных, социально-бытовых условий личного состава, защиты здоровья военнослужащих, усиливается материально-техническое обеспечение армии, создается военная инфраструктура, отвечающая современным стандартам.

По поручению руководства страны министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства приняли участие в открытии нового военного госпиталя в прифронтовой зоне, чтобы доложить о проделанных в этой сфере работах Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Вначале руководство министерства обороны, возложив цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на территории госпиталя, почтили его память.

Согласно докладу, военный госпиталь на 150 коек занимает территорию 6 гектаров. Здесь построены здание штаба, одноэтажное здание патологической анатомии, здание, оснащенное аппаратом оксигенации и трансформатором для постоянного снабжения кислородом, а также водный резервуар ёмкостью 450 м3, солдатская столовая, продовольственные и вещевые склады, банно-прачечный и котельный комплекс, автостоянка на 60 парковочных мест, контрольно-пропускной пункт.

В военном госпитале также построено двухэтажное здание диагностического центра площадью 7267 м2. В центре созданы банк крови, лаборатории, лечебные палаты, манипуляционный кабинет, реанимационная палата на 9 коек, хирургические операционные блоки, склад медицинских принадлежностей, приёмное отделение, залы приема пищи для больных, аптека, стоматологическое, офтальмологическое, промывочно-дезинфекционное, гинекологическое, ЛОР, терапевтическое, рентгенологическое и компьютерно-томографическое, эндоскопическое, дерматологическое отделения, а также кабинет эфферентной терапии.

Было сообщено, что в палатах, оснащенных оборудованием, произведенным в Германии, США, Японии и других передовых странах, которое является новейшим достижением медицины, имеются все условия для лечения и оказания военнослужащим медицинского услуг на высоком уровне. Госпиталь оснащён устройством биологической очистки, системой UPS для бесперебойного энергоснабжения хирургических операций, резервным генератором, водой, газом, отоплением и другими коммуникационными системами. С целью оказания неотложной медицинской помощи также создана группа из 2 реанимобилей, на территории построена вертолетная площадка для эвакуации.

Министр обороны, ознакомившись с условиями, созданными в новом военном госпитале, встретился с медицинским персоналом, поздравил его со священным праздником Гурбан байрамы и дал соответствующие указания в связи с организацией медицинской службы.

В завершение состоялся обряд жертвоприношения и была сделана фотография на память.