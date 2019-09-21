Министр обороны Азербайджана посетил воинские части в прифронтовой зоне

В связи с выполнением поручения Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили несколько военных объектов в прифронтовой зоне, на которых продолжаются строительные работы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Проверив ход строительных работ, министр обороны дал соответствующие указания в связи с качественным выполнением и своевременным завершением строительных работ.