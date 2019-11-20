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Министр обороны Армении принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ

Министр обороны Армении принял личного представителя ОБСЕ
Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ посла Анджеем Каспшиком

Министр обороны Армении Давид Тоноян и личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Армении, стороны также обсудили ситуацию на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск.

Состоялся обмен мнениями о шагах гуманитарного характера, подчеркнули необходимость совместных усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Международного комитета Красного креста. Министр обороны и личный представитель действующего председателя ОБСЕ в очередной раз констатировали важность внедрения механизмов укрепления доверия на линии соприкосновения и границе.

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