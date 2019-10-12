​Министр обороны Армении прибыл в Карабах

11 октября министр обороны Армении Давид Тоноян прибыл на оккупированные территории Азербайджана - в Нагорный Карабах.
Как передает Report, об этом сообщает "Новости Армении".
Отмечается, что он провел встречу с лидерами сепаратистского режима.
11 октября министр обороны Армении Давид Тоноян прибыл на оккупированные территории Азербайджана - в Нагорный Карабах.
Как передает Report, об этом сообщает "Новости Армении".
Отмечается, что он провел встречу с лидерами сепаратистского режима.
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Sədrəddin İsmayılovАвтор новости