Министр обороны Армении прибыл в Карабах

​Министр обороны Армении прибыл в Карабах

12 октября, 2019 12:31

https://report.az/storage/news/33fd418ea41df2b7c5ead5bc9e5d378d/95bc8ef7-8aa0-4063-8db9-133c22b0e480_292.jpg 11 октября министр обороны Армении Давид Тоноян прибыл на оккупированные территории Азербайджана - в Нагорный Карабах. Как передает Report, об этом сообщает "Новости Армении". Отмечается, что он провел встречу с лидерами сепаратистского режима.

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