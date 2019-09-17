Закир Гасанов: Ереван намеренно затягивает урегулирование нагорно-карабахского конфликта

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"Армения продолжает агрессорскую политику".

Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов сказал в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймсом Шарпом.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр обороны подчеркнул продолжение агрессорской политики Армении и отметил, что несмотря на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, мирные переговоры намеренно затягиваются официальным Ереваном.

Дж. Шарп, в свою очередь, подчеркнув, что Великобритания признает территориальную целостность Азербайджана и с уважением к ней относится, отметил, что его страна является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта, добавив, что это также важно в плане развития и обеспечения безопасности Южного Кавказа.

Британский дипломат также подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с новыми вызовами и угрозами региональной стабильности и безопасности, а также выразил признательность Азербайджану за активное участие в миротворческих операциях в Афганистане.