Министр: Азербайджан признателен НАТО за поддержку территориальной целостности нашей страны

© Report https://report.az/storage/news/1350e5668f28d9c6e2e55a579240a7d4/3c39e2fe-350d-4115-88aa-20b57181dcfe_292.jpg

"Исторические успехи Альянса в сохранении территориальной целостности, суверенитета и политической независимости его членов являются ключевыми факторами сотрудничества НАТО с различными странами-партнерами, включая стран-участниц программы "Партнерство ради мира"".

Как сообщает Report, об этом сказал министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр подчеркнул, что Альянс не ограничивается поддержкой этих принципов, но и политически отстаивает их как основу Евроатлантической безопасности: "В этом контексте решительная позиция НАТО по урегулированию конфликтов на Южном Кавказе достойна похвалы. Азербайджан признателен НАТО за поддержку территориальной целостности нашей страны".

З.Гасанов заметил, что расположенный между Европой и Азией Южный Кавказ, а в особенности Азербайджан, играет важную роль в глобальном энергетическом рынке: "Южный Кавказ является важным регионом для Европы с точки зрения энергетической безопасности. Наличие неразрешенных конфликтов в регионе создает большую угрозу не только энергетической безопасности Европы, но и её стабильности. Поэтому разрешение конфликтов в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе с требованиями Устава ООН, находится в интересах международной общественности".