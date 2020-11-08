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Министерство обороны Азербайджана: Враг несет большие потери

Министерство обороны Азербайджана: Враг несет большие потери В результате наступательной операции, проводимой Азербайджанской Армией на Ходжавендском направлении фронта, по врагу нанесены тяжелые удары
Нагорно-карабахский конфликт
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8 ноября 2020 г. 19:16
Министерство обороны Азербайджана: Враг несет большие потери

В результате наступательной операции, проводимой Азербайджанской Армией на Ходжавендском направлении фронта, по врагу нанесены тяжелые удары.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Минобороны.

Сообщается, что 2-й и 4-й батальоны 2-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении понесли потери в личном составе и военной технике. Имеются нехватки в боевом обеспечении и оснащении полка вооружением и боеприпасами.

В результате огневых ударов, нанесенных 120-мм минометными батареями наших подразделений имеется большое число убитых и раненых среди личного состава подразделений 3-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении на Ходжавендском направлении фронта. Стало известно, что командир одного из подразделений полка вместе с личным составом, оставив боевые позиции, бежали.

Артиллерийские удары наносятся также по позициям вражеских подразделений, расположенных вокруг пункта Гырмызы Базар Ходжавендского района.

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Версия на английском языке Enemy suffers heavy losses in Khojavend direction of front: MoD
Версия на азербайджанском языке Düşmən cəbhənin Xocavənd istiqamətində ciddi itkilər verir

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