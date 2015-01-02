​Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 86 раз за сутки

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки на различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 86 раз. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Агдам Товузского района с позиций, расположенных в селах Мосесгех Бердского района, Гаймаглы и Ашагы Аскипара Газахского района с позиций в селе Барекемован и Воскепар Ноембрянского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись села Гейарх и Чилябюрт Тертерского района, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Юсифджанлы, Мярзили, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Шихлар Агдамского района, село Куропаткино и Минехорлу Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Горган, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили и Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Позиции наших Вооруженных сил подверглись обстрелу с армянской стороны также с безымянных высот на территории Геранбойского, Джебраильского и Физулинского районов.

Огневые точки врага подавлены ответным огнем.