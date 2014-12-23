​Минобороны Азербайджана: В различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 44 раза

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки в различных направлениях фронта режим прекрашения огня нарушен 44 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в селах Алибейли и Коханеби Товузского района с территории села Айгепар и безымянных высот Бердского района. Село Кохнегышлыг Агстафинского района и позиции наших войск, расположенные на безымянных высотах Газахского района, были обстреляны с позиций, расположенных в селе Паравакар и с безымянных высот Иджеванского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись сёла Чилябюрт и Гызыл оба Тертерского района, село Тапгарагоюнлу Горанбойского района, сёла Юсифджанлы, Марзили, Кенгерли Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Вейселли, Ашаги Абдуррахманлы и Горган Физулинского района, а также село Мехдили Джабраильского района. Позиции наших вооруженных сил подвергнуты обстрелу с армянской стороны также с безымянных высот на территории Геранбойского, Ходжавендского Физулинского и Джабраильского районов.

Огневые точки врага подавлены ответным огнем.