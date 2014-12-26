​Минобороны Азербайджана: На различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 42 раза

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки на различных направлениях фронта режим прекрашения огня нарушен 42 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в селе Гызылгаджили и на безымянных высотах на территории Газахского района с безымянных высот на территории Иджеванского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись сёла Чилябюрт и Чайлы Тертерского района, Юсифджанлы, Марзили, Джавахирли, Ширванлы, Сарыджалы Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Вейселли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района.

Позиции наших вооруженных сил подвергнуты обстрелу с армянской стороны также с безымянных высот на территории Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Огневые точки врага подавлены ответным огнем.