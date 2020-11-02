МО: Распространенная противником информация является ложной

Распространенная сегодня представителями минобороны Армении информация о якобы улучшении своих позиций на некоторых участках в ходе ожесточенных боев на различных направлениях фронта и об "уничтожении" группы военнослужащих Азербайджанской армии является

Распространенная сегодня представителями минобороны Армении информация о якобы улучшении своих позиций на некоторых участках в ходе ожесточенных боев на различных направлениях фронта и об "уничтожении" группы военнослужащих Азербайджанской армии является полностью ложной.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"Подобная информация направлена на частичное устранение чувства страха и паники, низкого боевого духа, а также хаоса и произвола среди армянских военнослужащих", - говорится в информации.