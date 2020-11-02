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МО: Распространенная противником информация является ложной

МО: Распространенная противником информация является ложной Распространенная сегодня представителями минобороны Армении информация о якобы улучшении своих позиций на некоторых участках в ходе ожесточенных боев на различных направлениях фронта и об "уничтожении" группы военнослужащих Азербайджанской армии является
Нагорно-карабахский конфликт
2 ноября 2020 г. 17:42
МО: Распространенная противником информация является ложной
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Распространенная сегодня представителями минобороны Армении информация о якобы улучшении своих позиций на некоторых участках в ходе ожесточенных боев на различных направлениях фронта и об "уничтожении" группы военнослужащих Азербайджанской армии является полностью ложной.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"Подобная информация направлена на частичное устранение чувства страха и паники, низкого боевого духа, а также хаоса и произвола среди армянских военнослужащих", - говорится в информации.

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Версия на английском языке Information that enemy has supposedly improved its positions in some areas of front is false: MoD
Версия на азербайджанском языке MN: Düşmənin yaydığı məlumat dezinformasiyadır

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