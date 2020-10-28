Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с ракетным обстрелом Барды армянскими вооруженными силами 28 октября.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с ракетным обстрелом армянскими вооруженными силами Барды 28 октября.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в заявлении говорится:

"Вооруженные силы Армении 28 октября подвергли ракетному обстрелу из реактивной системы залпового огня "Смерч" азербайджанский город Барда и эта атака повлекла за собой многочисленные жертвы среди гражданского населения. В результате вероломного ракетного удара по городу Барда погиб 21 мирный житель, включая детей, более 70 человек получили серьезные ранения.

Очередная атака населенных пунктов города, где отсутствуют военные цели и расположенного далеко от зоны конфликта, еще раз демонстрирует террористическую сущность Армении.

Умышленное убийство мирных жителей вооруженными силами Армении в городе Барда является геноцидом, военным преступлением и преступлением против человечности.

Это – грубое нарушение Арменией норм международного гуманитарного права. Руководство Армении, включая премьер-министра и министра обороны, несет полную ответственность за это преступление.

Атака на азербайджанские населенные пункты и мирных жителей во время официально объявленного режима гуманитарного прекращения огня накануне встречи министров иностранных дел двух государств с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве ясно показывает, что цель Армении - сорвать переговоры, усилить напряженность и вовлечь в конфликт третьи страны.

Молчать о жестоких действиях Армении и оставлять безнаказанными эти преступления, совершенные против гражданского населения Азербайджана, равносильно подстрекательству преступников к дальнейшим зверствам. Международное сообщество должно предпринять необходимые шаги для предотвращения нарушения Арменией международного права и преднамеренного убийства мирных жителей, а также потребовать у этой страны вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана.

Азербайджан сделает все возможное для того, чтобы виновные в этих бесчеловечных актах не избежали правосудия и были привлечены к ответственности".