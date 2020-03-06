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Министерство иностранных дел: Армения несет полную ответственность за это преступление

​Министерство иностранных дел: Армения несет полную ответственность за

© Report

5 марта Вооруженные силы Армении грубо нарушили режим прекращения огня на азербайджано-армянской государственной границе. В результате снайперского огня в направлении села Гушчу Айрым Газахского района был убит пограничник Пашазаде Орхан Назим оглы.

Как передает Report, заявление, в связи с этим распространила пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что этот кровавый инцидент несет целенаправленный провокационный характер и страна-оккупант - Армения несет полную ответственность за это преступление.

"Убийство нашего военнослужащего, защищающего международно признанные границы Азербайджана, ясно показывает, что призывы к мирному урегулированию страны-оккупанта - Армении - не что иное, как ложь и лицемерие. Такая преступная и разрушительная деятельность военно-политического руководства Армении напрямую препятствует урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров и, таким образом, усилиям международного сообщества в лице Минской группы ОБСЕ.

Allah şəhidimizə rəhmət eləsin", - говорится в заявлении.

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