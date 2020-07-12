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Министерство обороны: Противник отброшен назад, понеся потери

Министерство обороны: Противник отброшен назад, понеся потери Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии.
Нагорно-карабахский конфликт
12 июля 2020 г. 17:48
Министерство обороны: Противник отброшен назад, понеся потери

Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен удар, и он был отброшен назад, понеся потери.

В ходе боев двое военнослужащих Азербайджанской Армии погибли и пятеро получили ранения.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших и желает им терпения.

Аллах ряхмят елясин!

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: İtki verən düşmən geri oturdulub, şəhidlərimiz var

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