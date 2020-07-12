Министерство обороны: Противник отброшен назад, понеся потери

Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен удар, и он был отброшен назад, понеся потери.
В ходе боев двое военнослужащих Азербайджанской Армии погибли и пятеро получили ранения.
Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших и желает им терпения.
Аллах ряхмят елясин!