МИД Азербайджана: Заявление французского министра совершенно предвзято

"Высказывание министра иностранных и европейских дел Франции Жан-Ив.Ле Дриана в связи с соглашением о приостановлении всех военных операций, подписанном президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской

"Высказывание министра иностранных и европейских дел Франции Жан-Ив Ле Дриана в связи с соглашением о приостановлении всех военных операций, подписанном президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации не соответствует мандату Франции в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и носит абсолютно предвзятый характер".

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

"Мы бы хотели отметить, что у министра иностранных дел Франции, выступившего с односторонним и откровенно проармянским заявлением, нет полномочий говорить от имени других стран-сопредседателей.

К сожалению, в течение этих лет мы не наблюдали, чтобы страна главы МИД Франции выступала в соответствии со своим мандатом страны-сопредседателя за исполнение требований СБ ООН, за которые сама проголосовала в 1993 году в качестве постоянного члена.

Мы не помним, чтобы отвечающая за внешнюю политику Франции структура озвучивала требование немедленного прекращения незаконного присутствия вооруженных сил Армении на международно признанных территориях Азербайджана и возвращения в свои дома людей, насильно изгнанных с этих территорий. Или грубое нарушение в результате конфликта фундаментальных прав человека сотен тысяч азербайджанцев не интересует Францию?!

Легитимные усилия Азербайджана по обеспечению территориальной целостности страны в рамках международно признанных границ в полном соответствии с международным правом и восстановлению прав человека более миллиона азербайджанцев не должны беспокоить Францию", - отметили в МИД.