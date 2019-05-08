МИД: Визит политического руководства Армении в Шушу - очередная провокация страны-оккупанта

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"Визит политического руководства Армении в оккупированный ими же город Шуша и празднование так называемого "дня победы" является очередной провокацией армянской стороны и еще раз наглядно демонстрирует прямое участие Армении в оккупации территорий Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана в связи с 27-й годовщиной оккупации Шуши.

"Данный шаг руководства Армении, как указано и в решении Европейского суда по правам человека от 16 июня 2015 года по делу "Чырагов и другие против Армении", в очередной раз доказывает, что Армения продолжает осуществлять контроль на оккупированных территориях нашей страны.

Позиция международной общественности в этом вопросе однозначна. Согласно позиции всех международных организаций и стран мира, в особенности резолюциям, принятым Советом Безопасности ООН, Нагорный Карабах признается составной частью Азербайджана с требованием немедленного, полного и безоговорочного вывода всех оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

Азербайджан является наиболее заинтересованной стороной в скорейшем урегулировании конфликта путем переговоров и обеспечении устойчивого мира в регионе. Если в результате переговоров не будет положен конец оккупации Армений азербайджанских территорий, Азербайджан сохраняет за собой право на восстановление территориальной целостности и суверенитета в рамках международно признанных границ, как это закреплено в Уставе ООН", - сообщили в МИД.