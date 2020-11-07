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МИД: В результате обстрелов армян погибли 93 мирных жителя

МИД: В результате обстрелов армян погибли 93 мирных жителя Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию о ракетном и артиллерийском обстреле армянскими вооруженными силами сел Бардинского района 7 ноября.
Нагорно-карабахский конфликт
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7 ноября 2020 г. 18:45
МИД: В результате обстрелов армян погибли 93 мирных жителя

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию о ракетном и артиллерийском обстреле армянскими вооруженными силами сел Бардинского района 7 ноября.

В сообщении, поступившем в Report из пресс-службы министерства, говорится, что 7 ноября 2020 года села Бардинского района, расположенные за пределами фронтовой зоны Азербайджана, подверглись интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении:

"Армения, грубо нарушившая существующее гуманитарное перемирие, продолжает совершать преступления, обстреливая азербайджанское мирное население, что считается нарушением международного гуманитарного права и своих обязательств.

Сегодня в селе Ени Айриджа Бардинского района в результате разрыва снаряда в частном жилом доме погиб 16-летний подросток, таким образом, число азербайджанских гражданских лиц, погибших с 27 сентября в результате очередной агрессии Армении против Азербайджана, достигло 93.

Решительно осуждаем то, что Армения, вопреки нормам и принципам международного права, проявляя неуважение к постоянным усилиям международных посредников, продолжает политику агрессии и обстреливает мирных жителей. Требуем от Армении немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями резолюций СБ ООН. Важным условием обеспечения устойчивого мира в регионе является устранение факта оккупации и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома".

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Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənilərin atəşi nəticəsində həlak olan mülki şəxslərin sayı 93-ə çatıb

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