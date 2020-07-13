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МИД Украины поддержал территориальную целостность Азербайджана

МИД Украины поддержал территориальную целостность Азербайджана Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе, в результате чего произошли артиллерийские обстрелы в Товузском  направлении 12 июля 2020
Нагорно-карабахский конфликт
13 июля 2020 г. 21:43
МИД Украины поддержал территориальную целостность Азербайджана

Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе, в результате чего произошли артиллерийские обстрелы в Товузском  направлении 12 июля 2020.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"Призываем стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году.

Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ".

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