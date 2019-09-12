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МИД Украины: Т.н. "выборы" в Нагорном Карабахе являются грубым нарушением норм международного права

МИД: Украина не признает "выборы" в Нагорном Карабахе

Министерство иностранных дел Украины не признает т. н. "выборы" в "органы местного самоуправления", проведенные в Нагорном Карабахе 8 сентября 2019 года, и считает их нелегитимными. 

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины.

"Упомянутые «выборы» являются грубым нарушением конституции Азербайджанской Республики и норм международного права. 

Позиция Украины относительно нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и заключается в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении. 

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