МИД: Убийство азербайджанского мирного жителя – кровавое преступление

Армянская сторона и раньше целенаправленно убивала азербайджанских мирных жителей, совершая преступления против человечности

В результате артобстрела, совершенного 14 июля армянскими вооруженными силами в направлении Товузского района Азербайджана, погибло гражданское лицо, мирный житель села Агдам Товузского района Азизов Азиз Иззет оглу 1944 года рождения.

Целенаправленный обстрел Арменией из тяжелых орудий азербайджанского мирного населения является наглядным проявлением фашизма и варварства. Это неотъемлемая часть оккупационной политики Армении. Убийство азербайджанского мирного жителя – кровавое преступление.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

В заявлении отмечается: "Армянская сторона и раньше целенаправленно убивала азербайджанских мирных жителей, совершая преступления против человечности. Убитые с особой жестокостью 613 мирных жителей, включая детей, проживавших вдоль линии соприкосновения войск в Ходжалы 26 февраля 1992 года, также 6 убитых и 33 раненых мирных жителя в ходе апрельских боев 2016 года – невинные жертвы армянской агрессии.

Наряду с тем, что армянские вооруженные силы постоянно обстреливают населенные пункты из тяжелых орудий, они наносят серьезный ущерб хозяйству и имуществу населения, а также инфраструктуре населенных пунктов. Подобными действиями Армения грубо нарушает международное право, в том числе, Женевские конвенции 1949 года и взятые на себя в этом контексте обязательства.

Призываем международную общественность жестко отреагировать на факт прицельного обстрела армянскими вооруженными подразделениями мирного азербайджанского населения и превращение азербайджанских мирных жителей в жертв целенаправленных кровавых преступлений Армении и осудить эти незаконные действия Армении.

Ответственность за убийство мирного азербайджанского жителя лежит на политическом и военном руководстве Армении".