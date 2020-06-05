МИД: У Азербайджана и международных посредников терпение небезгранично

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"Армения, ответственная за пролитие крови тысяч мирных людей, нарушение прав сотен тысяч, а также грубое нарушение международных обязательств, ответственность которой доказана однозначной позицией международной общественности, не принимающей оккупацию азербайджанских земель, в том числе соответствующими решениями Европейского суда по правам человека, не имеет никакого морального права говорить о правах, законе или демократии, более того читать нотации другим".

Об этом Report заявила начальник пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении о высказываниях азербайджанской стороны, которые якобы являются угрозой для Армении и региона.

Она отметила, что заявления и поведение руководства Армении в последнее время нуждаются в особом комментарии: "Так, руководство захватнической страны вместо того, чтобы устранить последствия начатой Арменией войны, пытается продолжить эти последствия, т.е. усилить оккупацию признанных на международном уровне территорий Азербайджана и нарушить права сотен тысяч вынужденных переселенцев. Это показывает, что стоящие во главе Армении не просто не полностью понимают свою ответственность, но и равнодушны к будущему своей страны и населения".

"Армения, ответственная за пролитие крови тысяч мирных людей, нарушение прав сотен тысяч, а также грубое нарушение международных обязательств, ответственность которой доказана однозначной позицией международной общественности, не принимающей оккупацию азербайджанских земель, в том числе соответствующими решениями Европейского суда по правам человека, не имеет никакого морального права говорить о правах, законе или демократии, более того читать нотации других", - подчеркнула она.

По словам главы пресс-службы внешнеполитического ведомства, опыт показывает, что армянская сторона пытается поднять тему об антиармянских настроениях в Азербайджане, когда заканчиваются аргументы и нечего говорить. Однако руководством захватнической страны, которая закрывает глаза на то, что в корне этой неприязни двух народов региона стоят именно необоснованные территориальные притязания и захватническая политика Армении, не предпринимает никаких шагов для устранения этой вражды и конфликта, проводит близорукую политику, далекую от реальности, прагматичности и конструктивизма. В результате этой политики с тяжелыми последствиями может столкнуться сама Армения.

"Если армянское руководство думает о мире и безопасности в регионе, как заявляет официальный Ереван, тогда должно вывести захватнические силы с территории Азербайджана и подготовить население к миру. Политическую же волю следует проявлять конкретными результатами, полученными за столом переговоров. Потому что ни у Азербайджана, ни у международных посредников терпение небезгранично", - отметила Л.Абдуллаева.