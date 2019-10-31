МИД Турции: Приложим еще больше усилий для урегулирования карабахской проблемы

"Мы выступаем за дипломатическое урегулирование вопроса об оккупированных территориях Азербайджана в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН".
Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, об этом в своем выступлении на VI Посреднической конференции в Стамбуле заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Чавушоглу сказал: "Мы выступаем сторонниками дипломатического урегулирования вопроса об оккупированных территориях Азербайджана в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Совета Европы. В этом году приложим для этого еще больше усилий".
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости