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МИД Турции: Приложим еще больше усилий для урегулирования карабахской проблемы

МИД Турции: Приложим усилия для урегулирования карабахской проблемы
© Report

"Мы выступаем за дипломатическое урегулирование вопроса об оккупированных территориях Азербайджана в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН". 

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, об этом в своем выступлении на VI Посреднической конференции в Стамбуле заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Чавушоглу сказал: "Мы выступаем сторонниками дипломатического урегулирования вопроса об оккупированных территориях Азербайджана в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Совета Европы. В этом году приложим для этого еще больше усилий". 

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