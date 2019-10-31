МИД Турции: Приложим еще больше усилий для урегулирования карабахской проблемы

© Report https://report.az/storage/news/7f006fd3ab0dd795e82678dab5d61c4b/332a600a-f083-4b5a-9491-f690b1ec6079_292.jpg

"Мы выступаем за дипломатическое урегулирование вопроса об оккупированных территориях Азербайджана в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН".

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, об этом в своем выступлении на VI Посреднической конференции в Стамбуле заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Чавушоглу сказал: "Мы выступаем сторонниками дипломатического урегулирования вопроса об оккупированных территориях Азербайджана в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Совета Европы. В этом году приложим для этого еще больше усилий".