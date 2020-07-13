МИД Турции: Мы рядом с Азербайджаном

МИД Турции выступил с заявлением в связи с обстрелом позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.
Как передает Report, в заявлении говорится:
«Мы решительно осуждаем нападение армянских вооруженных сил на Товузский район Азербайджана. Мы выражаем соболезнования дружественному и братскому азербайджанскому народу и правительству о погибших азербайджанских шехидах и желаем скорейшего выздоровления раненым.
Предотвращение нападения Армении со стороны Азербайджана является конкретным доказательством того, что армянская агрессия не останется без ответа.
Попытки Армении отвлечь внимание международного сообщества от Нагорно-карабахского региона и прилегающих районов Азербайджана, которые незаконно оккупированы в течение многих лет, и препятствовать урегулированию конфликта посредством политического диалога путем добавления новых аспектов в конфликт, остаются безрезультатными.
Начало приключений ради амбиций, выходящих за рамки их возможностей, раскрывает обоснованную слабость Армении и является самым большим препятствием на пути к миру и стабильности в нашем регионе.
Армянская сторона должна воздерживаться от таких опасных тактик и должна выбрать путь закона и разума.
Мы надеемся, что усилия по прикрытию агрессии Армении ни в коем случае не будут приняты со стороны международного сообщества.
Турция и впредь всеми возможностями будет продолжать стоять рядом с Азербайджаном в его борьбе за сохранение своей территориальной целостности».