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    ​МИД России: Вопрос размещения миротворцев в зоне карабахского конфликта несвоевременный

    Павловский: Не стоит забегать вперед по этому вопросу,к нему следует возвращаться по мере актуальности

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Вопрос размещения миротворцев в  зоне нагорно-карабахского конфликта является  несвоевременным. Как сообщает Report, об этом в беседе с армянскими журналистами в Москве заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский.

    Директор департамента МИД России отметил, что  это предложение находилось на столе переговоров, начиная с Мадридских принципов. «Подразумевается, что, когда будет достигнута договоренность, на начальном этапе возможно размещение миротворческих сил», - сказал дипломат, отметив, что не стоит забегать вперед по этому вопросу и к нему следует возвращаться по мере актуальности.

    По его словам, самое главное – поддержать фундаментальную идею о том, что военного решения карабахского конфликта не существует. 

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