​МИД России: Вопрос размещения миротворцев в зоне карабахского конфликта несвоевременный

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Вопрос размещения миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта является несвоевременным. Как сообщает Report, об этом в беседе с армянскими журналистами в Москве заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский.

Директор департамента МИД России отметил, что это предложение находилось на столе переговоров, начиная с Мадридских принципов. «Подразумевается, что, когда будет достигнута договоренность, на начальном этапе возможно размещение миротворческих сил», - сказал дипломат, отметив, что не стоит забегать вперед по этому вопросу и к нему следует возвращаться по мере актуальности.

По его словам, самое главное – поддержать фундаментальную идею о том, что военного решения карабахского конфликта не существует.