МИД РФ: Урегулирование карабахского вопроса ведется, несмотря на пандемию

Консультации по разрешению нагорно-карабахского конфликта продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД Росии Мария Захарова.

"Несмотря на коронавирус, работа по нагорно-карабахскому урегулированию продолжается", - сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что вопросы урегулирования обсуждались в апреля в ходе телефонных разговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегами из Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном.

"Регулярные контакты со сторонами поддерживает сопредседатель Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США), также личный представитель главы ОБСЕ посол Анджей Каспшик, - добавила она. - В центре внимания продолжающейся серии консультаций находится тема коронавирусной инфекции, ее воздействия на переговорный процесс, а также некоторые вопросы нагорнокарабахского урегулирования. Обсуждается ситуация на линии соприкосновения и на границах".