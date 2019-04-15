МИД России распространил заявление по итогам министерской встречи по Карабаху в Москве

Министерство иностранных дел России распространило заявление по итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении – Эльмара Мамедъярова, Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу российского МИД, в заявлении говорится: "В развитие договоренностей, достигнутых президентом Азербайджана И.Г.Алиевым и премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном на саммите в Вене 29 марта сего года, участники встречи обсудили ситуацию на границе и линии соприкосновения, а также перспективы налаживания взаимодействия в гуманитарной области. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам урегулирования".

В частности главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили намерение сторон продолжить усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.

"Отмечена заинтересованность в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности во время сельскохозяйственных работ. Они также условились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон. Министры выразили готовность начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей СМИ", - говорится в заявлении.

В МИД России указали, что С.Лавров и сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь заявили о приверженности посреднической миссии, направленной на достижение в регионе устойчивого мира. Участники встречи договорились продолжить контакты в ближайшем будущем.