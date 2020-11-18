МИД России: Отказ Баку от статуса Карабаха не спровоцирует новый конфликт

Руденко: "Мы рассчитываем, что это не приведёт к новой волне"

Москва рассчитывает, что отказ Баку обсуждать статус Нагорного Карабаха не спровоцирует новую волну конфликта в этом регионе.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Мы рассчитываем, что это не приведёт к новой волне", - сказал Руденко.

На вопрос о том, существуют ли какие-то примерные сроки решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха, дипломат ответил отрицательно.

"Нет, сроков нет", - сказал Руденко, добавив, что вопрос о статусе является очень чувствительным.