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МИД России: Отказ Баку от статуса Карабаха не спровоцирует новый конфликт

МИД России: Отказ Баку от статуса Карабаха не спровоцирует новый конфликт Руденко: "Мы рассчитываем, что это не приведёт к новой волне"
Нагорно-карабахский конфликт
18 ноября 2020 г. 13:11
МИД России: Отказ Баку от статуса Карабаха не спровоцирует новый конфликт

Москва рассчитывает, что отказ Баку обсуждать статус Нагорного Карабаха не спровоцирует новую волну конфликта в этом регионе.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Мы рассчитываем, что это не приведёт к новой волне", - сказал Руденко.

На вопрос о том, существуют ли какие-то примерные сроки решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха, дипломат ответил отрицательно.

"Нет, сроков нет", - сказал Руденко, добавив, что вопрос о статусе является очень чувствительным.

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