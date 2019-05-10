МИД России: Мы видим готовность сторон к продолжению совместной работы по нагорно-карабахскому урегулированию

"Мы видим готовность сторон к продолжению совместной работы, направленной на достижение устойчивого мира вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Об этом свидетельствуют итоги недавней встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вене и переговоров министров иностранных дел в Москве".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с 25-летием подписания соглашения о прекращении огня.

"Процесс нагорно-карабахского урегулирования сложен. Он переживает взлеты и падения. Требуются время и политическая воля его участников, чтобы прийти к согласию по ключевым аспектам урегулирования", - отмечается в заявлении МИД России.

"Со своей стороны, будем оказывать активное содействие Баку и Еревану в поиске компромиссных развязок. Как и прежде, продолжим предпринимать последовательные посреднические усилия в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ совместно с США и Францией", - заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.