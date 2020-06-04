Захарова: Россия делает все возможное для решения карабахского конфликта

"Мы выступаем за политическое урегулирование этого уже затянувшегося длительного кризиса путем переговоров".

Как передает российское бюро Report, об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Россия делает все возможное, как страна-сосед, как страна, которую связывает длительная история дружбы и взаимодействия, сотрудничества с этими суверенными государствами, для того, чтобы внести свой конструктивный вклад не только как государство, но и как посредник, участвующий в работе соответствующей группы.

Хотя каких-то координатных подвижек нет, могу подтвердить, что оптимизм остается", - заявила М. Захарова.