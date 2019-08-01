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МИД России: Эскалация нагорно-карабахского конфликта недопустима

МИД России: Эскалация нагорно-карабахского конфликта недопустима
© Report

Россия выступает против эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта и призывает стороны отказаться от использования силы.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Мы обеспокоены обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Вопрос напряженности идет вразрез с недавними договоренностями о соблюдении режима прекращения огня и заявленными намерениями достигнуть урегулирования политическими средствами", - заявила М.Захарова.

По ее словам, Россия исходит из того, что дальнейшая эскалация в зоне нагорно-карабахского конфликта недопустима.

"Мы призываем участников противостояния проявить сдержанность, отказаться от использования силы и принять меры, направленные на стабилизацию положения", - подчеркнула представитель российского МИД. 

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