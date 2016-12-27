МИД: Россия добилась в апреле прекращения военных действий между Азербайджаном и Арменией

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Россия приложила усилия к деэскалации обстановки и созданию условия для продолжения переговоров между Азербайджаном и Арменией для урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованной на сайте МИД России статье "Основные внешнеполитические итоги 2016 года".

"Благодаря энергичным действиям России в ходе встречи в Москве начальников генеральных штабов Вооруженных сил России, Армении и Азербайджана удалось добиться прекращения широкомасштабных военных действий, вспыхнувших в начале апреля 2016 года в Нагорном Карабахе. Прилагали усилия к деэскалации обстановки и созданию условий для продолжения переговоров в ходе майского армяно-азербайджанского саммита в Вене с участием министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и трехсторонней встречи в Санкт-Петербурге", - говорится в тексте статьи.