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МИД России: Азербайджан и Армения ведут переговоры по обмену пленными

​МИД России: Азербайджан и Армения ведут переговоры по обмену пленными

"Вопрос обмена пленными и заложниками всегда находится на повестке дня".

Как сообщает российское бюро Report, об этом на брифинге 18 декабря сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Этот вопрос обсуждался на встрече министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении в Москве в апреле этого года. Хотела бы отметить, что такие действия рассматриваются как первый шаг к улучшению условий содержания пленных и заложников. Ведутся также переговоры по обмену другими пленными. Если соглашение будет достигнуто, мы его поддержим", - сказала М.Захарова.

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