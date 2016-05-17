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    ​МИД России: Армения и Азербайджан настроены на компромиссы по Карабаху

    С учетом достаточно напряженной ситуации между сторонами, это придется делать поэтапно

    Баку. 17 Май. REPORT.AZ/ Есть основания полагать, что Баку и Ереван настроены на компромиссы по Нагорному Карабаху, посредники урегулирования будут этому способствовать.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после первой с момента обострения конфликта встречи глав Армении и Азербайджана с участие сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

    "Компромисс возможен всегда. По крайней мере, если бы такой возможности не было, то Россия, США и Франция перестали бы этим заниматься. Мы нацелены, чтобы довести дело до завершения, чтобы начать двигаться вперед к полному урегулированию конфликта. Наверное, с учетом достаточно напряженной ситуации между сторонами, это придется делать поэтапно, и возможности согласования параметров первого этапа урегулирования есть", — сказал журналистам министр.

    "У нас есть основания полагать, что армянские и азербайджанские переговорщики будут настроены на то, чтобы компромиссы формулировать. Мы будем всячески этому способствовать", — пояснил Лавров.

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